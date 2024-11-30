Міністр оборони РФ поїхав до Північної Кореї: що виклянчив

Під час зустрічі Кім Чен Ин назвав нещодавні російські злочинні удари по Україні "своєчасним та ефективним заходом".

Диктатор Північної Кореї Кім Чен Ин запевнив російського міністра оборони Андрія Бєлоусова, що КНДР буде "незмінно підтримувати" війну Росії проти України.

Про це пишуть Reuters і Associated Press.

Державна інформаційної агенції КНДР написала, що під час зустрічі Кім і Бєлоусов досягли "задовільного консенсусу" щодо зміцнення стратегічного партнерства і захисту суверенітету, інтересів безпеки і міжнародної справедливості кожної з країн перед обличчям швидко мінливого міжнародного безпекового становища".

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Кім Чен Ин цинічно заявив, що Північна Корея "незмінно підтримуватиме політику Російської Федерації щодо захисту свого суверенітету і територіальної цілісності від посягань імперіалістів на гегемонію".

Також диктатор КНДР назвав рішення США дозволити Україні завдавати ударів вглиб території РФ "прямим втручанням у конфлікт". Кім Чен Ин вважає нещодавні російські злочинні удари по Україні "своєчасним та ефективним заходом", що демонструє рішучість Росії.

Бєлоусов також зустрівся з міністром оборони Північної Кореї Але Гван Чхолем.

Під час банкету Білоусов заявив, що стратегічне партнерство двох країн має "вирішальне значення для захисту їхнього суверенітету від агресії та свавілля імперіалістів".

Раніше у ГУР повідомили, скільки КНДР передала Росії балістичних ракет та артсистем.

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