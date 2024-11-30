До України повернули унікальні скарби: фото, відео

До скарбниці Національного музею історії в Києві продовжують йти охочі, щоб побачити свою історію та ідентичність - колекцію скарбів Криму. Рік тому після довгих судових процесів вона повернулась в Україну з Нідерландів.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Олени Мацюцької.

Золото, кераміка, витвори стародавнього мистецтва, деяким понад дві тисячі років - культурне надбання України на довгі 9 років було фактично сховане від очей поціновувачів історії. Оскільки у цей час в нідерландських судах йшли баталії - куди повертати скарби Криму.

Унікальну колекцію можна побачили у Києві

А сталось все так: у 2013 році потужна колекція артефактів греків, скіфів, готів, гунів з різних музеїв України - чотирьох кримських і київського вирушає у закордонний тур. Остання зупинка - Амстердам, музей Алларда Пірсона, 2014 рік. Виставка має популярність. Коли ж завершується - Росія вже анексувала Крим. І зрусифіковані місцеві музеї зажадали, щоб колекцію повернули саме на тимчасово окупований півострів.

Скіфське золото

Та музей в Нідерландах вирішує - не віддасть колекцію нікому, допоки своє слово не скажуть місцеві суди. Держава Україна вчасно зорієнтувалась. Отже позиція Києва - згідно національного законодавства будь-які археологічні знахідки історичного значення апріорі є власністю саме України. Тоді держава винаймає адвокатів. І тут стає зрозумілим - чому Росія хотіла покласти руку на цю колекцію.

"Тому що це давня історія, якої сама держава Російська Федерація, ну як такої немає. І вона свою тяглість, своєї історії намагається виводити від історії тих регіонів, яких вона окупує, анексує", - каже директорка музею Наталія Панченко.

Наталія Панченко

У 2016 суд першої інстанції в Амстердамі вирішує музей має повернути скарби саме Україні. Представники кримських музеїв картинно льють сльози. Апеляцію на це рішення розглядали довгі 5 років. Україна знову виграє.

Остаточна крапка Верховного суду Нідерландів - скарби Криму повертаються додму - в Україну. Потім були перипетії, як доправити колекцію в Україну. За угодою - це мала зробити нідерландська сторона. Але охочих везти вантаж в країну у війні не було. Тож їхали скарби додому на українських машинах. Адвокат, який представляв Україну у суді, настільки перейнявся долею артефатків, що навіть боявся, щоб Росія не напакостила. На щастя, цього не сталося і колекція зараз в Києві у безпеці.

На загал колекцію скарбів Криму показали влітку цього року.

Ледь врятували від зажерливих росіян: як в Україну повернули скарби з Криму

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