Тарас Цимбалюк спровокував чутки про розрив стосунків із коханою

Український актор Тарас Цимбалюк спровокував чутки про розлучення з коханою, бізнесвумен Світланою Готочкіною.

Прихильники забили на сполох після дня народження артиста, який він святкував 16 грудня. Зірку серіалів та кіно публічно привітали з 35-річчям чимало колег, близьких та знайомих. Тим часом Світлана Готочкіна уникнула цього. У минулі роки вона теж публічно вітала Цимбалюка з днем народження і показувала, які сюрпризи для нього влаштовувала, а наразі бізнесвумен від цього утрималися.

Тож, прихильники пари серйозно занепокоїлися. Вони звернули увагу, що Тарас та Світлана ще й припинили стежити одне за одним у фотоблогу. Окрім того, пара вже давно не ділиться спільним контентом та не показується в компанії одне одного.

Акаунт Тараса Цимбалюка в Instagram

Акаунт Світлани Готочкіної в Instagram

Однак, можливо, прихильники марно хвилюються. До слова, ані Тарас Цимбалюк, ані Світлана Готочкіна не видаляли їхні спільні романтичні знімки з фотоблогу.

Нагадаємо, нещодавно ходили чутки, що Мішель Андраде розійшлася з бойфрендом. Врешті, артистка підтвердила, що це дійсно так. Виконавиця вже назвала причину розриву.

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