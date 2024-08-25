Сбежавшего из Украины нардепа Дмитрука вызвали на допрос

Народный депутат подозревается по нескольким статьям Уголовного кодекса.
Внефракционному народному депутату Артему Дмитруку, который, по информации СМИ, выехал за пределы Украины, сообщили о подозрении за нападение на правоохранителя в Одессе и избиение военного в Киеве.
Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.
“По данным следствия, подозреваемый, находясь в Одессе, действуя группой лиц, совершил нападение на сотрудника правоохранительного органа в связи с исполнением им служебных обязанностей. При этом народный депутат умышленно причинил правоохранителю телесные повреждения и пытался похитить находившееся у последнего оружие”, — говорится в сообщении.
Кроме того, в Киеве народный депутат избил военного во время спора с ним. Согласно заключению эксперта, в результате противоправных действий нардепа потерпевшему нанесены средней тяжести телесные повреждения.
Правоохранители не называют фамилии народного депутата, но обстоятельства этих инцидентов общеизвестны и указывают именно на Артема Дмитрука.
Дмитрук подозревается по нескольким статьям Уголовного кодекса:
- ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 345 — умышленное причинение группой лиц работнику правоохранительного органа легких телесных повреждений в связи с исполнением этим работником служебных обязанностей;
- ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 262 — оконченное покушение на похищение огнестрельного оружия группой лиц;
- ч. 1 ст. 122 — умышленное причинение средней тяжести телесного повреждения;
- ч. 1 ст. 296 — грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождавшееся особой дерзостью.
Депутата вызвали в ГБР для проведения следственных действий на 10 часов утра 29 и 30 августа.
Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве народные депутаты Артем Дмитрук и Александр Куницкий избили мужчину, обвинив его в мошенничестве и требуя денег. Генеральный прокурор Андрей Костин согласовал открытие уголовных производств в отношении народных депутатов.
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