Сбежавшего из Украины нардепа Дмитрука вызвали на допрос

Внефракционному народному депутату Артему Дмитруку, который, по информации СМИ, выехал за пределы Украины, сообщили о подозрении за нападение на правоохранителя в Одессе и избиение военного в Киеве.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

“По данным следствия, подозреваемый, находясь в Одессе, действуя группой лиц, совершил нападение на сотрудника правоохранительного органа в связи с исполнением им служебных обязанностей. При этом народный депутат умышленно причинил правоохранителю телесные повреждения и пытался похитить находившееся у последнего оружие”, — говорится в сообщении.

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Кроме того, в Киеве народный депутат избил военного во время спора с ним. Согласно заключению эксперта, в результате противоправных действий нардепа потерпевшему нанесены средней тяжести телесные повреждения.

Правоохранители не называют фамилии народного депутата, но обстоятельства этих инцидентов общеизвестны и указывают именно на Артема Дмитрука.

Дмитрук подозревается по нескольким статьям Уголовного кодекса:

ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 345 — умышленное причинение группой лиц работнику правоохранительного органа легких телесных повреждений в связи с исполнением этим работником служебных обязанностей;

— умышленное причинение группой лиц работнику правоохранительного органа легких телесных повреждений в связи с исполнением этим работником служебных обязанностей; ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 262 — оконченное покушение на похищение огнестрельного оружия группой лиц;

— оконченное покушение на похищение огнестрельного оружия группой лиц; ч. 1 ст. 122 — умышленное причинение средней тяжести телесного повреждения;

— умышленное причинение средней тяжести телесного повреждения; ч. 1 ст. 296 — грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождавшееся особой дерзостью.

Депутата вызвали в ГБР для проведения следственных действий на 10 часов утра 29 и 30 августа.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве народные депутаты Артем Дмитрук и Александр Куницкий избили мужчину, обвинив его в мошенничестве и требуя денег. Генеральный прокурор Андрей Костин согласовал открытие уголовных производств в отношении народных депутатов.

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