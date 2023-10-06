Побиття військового нардепами у Києві: огляд резонансного інциденту

У Києві народні обранці напали на перехожого, який виявився штурмовиком ЗСУ. Пригода викликала неабиякий резонанс у суспільстві. Тож з чого почалася сварка й хто винен в інциденті?



Про це читайте в огляді новин від журналіста ТСН.ua Артема Зябкіна.

Депутати побили військового?!

У четвер, 5 жовтня, мережею почало ширитись відео на якому двоє чоловіків напали на перехожого. Суперечка тривала не більше ніж хвилину, але здійняла гучний галас. Спочатку учасники щось палко обговорювали, згодом один із депутатів почав штовхатися, а потім повалив перехожого на землю та спробував його скрутити. Згодом дебоширів розняв охоронець, який працював у сусідньому закладі. На місце викликали наряд поліції.

Згодом журналіст Василь Крутчак опублікував відео хлопця з лікарні. На ліжку з розбитим носом той розповів деталі інциденту.

Хоч ім’я потерпілого досі невідоме, телеграм-канал "Джокер" дізнався про нього детальніше. Виявляється, він військовослужбовець, при чому штурмовик. Автор каналу додав відео бойових дій за участі постраждалого.

Ким були нападники?

Двома ж нападниками виявились народні депутати України Артем Дмитрук та Олександр Куницький. Першого ще у 2021 виключили з фракції "Слуга Народу", Куницький досі у "Слугах".

Артем Дмитрук

Коли ж це відео розійшлося мережею, обидва депутати вирішили прокоментувати інцидент. Дмитрук, який і вдарив чоловіка, описав ситуацію так:

"На цьому відео ви можете побачити як людина з шахрайського кол-центру завдає удару мені однією рукою, а іншою забирає телефон у Олександра Куницького і намагається втекти з ним. В свою чергу я намагаюсь зупинити цього персонажа, який фактично вкрав телефон! В ході сутички чоловік дістав ніж, таким чином загрожуючи життю мені та моєму колезі!", – висловився Дмитрук.

Олександр Куницький

Куницький також виставив пост із поясненнями. На свій захист опублікував відео сварки. На ньому потерпілий поводив себе агресивно та вирвав телефон із рук депутата.

Чим ще відомі скандальні депутати? Нардеп Дмитрук вважає себе борцем із так званими "шахрайськими колцентрами". Ось такі відео він періодично постить у своїх соцмережах.

"Дмитрук – депутат, бодібілдер, захисник УПЦ МП"

У мережі Дмитрука називають православним бодібілдером. До того як прийти до ВР, він мешкав в Одесі, качав біцепси, продавав спортивне харчування та брав участь в акціях УПЦ МП. Під пильне око журналістів одіозний бодібілдер потрапив ще у 2019-му. Тоді під час навчання депутатів у Трускавці, він постив у сторіс в Інстаграм свої фото в тренажерці. Навчання навчанням, а біцепси самі себе не накачають!

Артем Дмитрук

У травні ж 23-го Дмитрук погрожував підійняти повстання, якщо влада продовжить "гоніння" московського патріархату, а Митрополита Онуфрія назвав мудрим.

"Ми не повинні розгойдувати, розкручувати внутрішні проблеми. Ми всі знаємо, що УПЦ – це найбільша церква в Україні з найбільшою кількістю парафіян. І зараз "поклич людей…", – говорив Дмитрук.

Куницький раніше був харківським блогером, який заробив популярність на ДТП та розмовах із патрульними.

Олександр Куницький

"Хронічні бійці"

До речі, б'ються ці нардепи не вперше. На початку 2022 року Дмитрук разом зі своїми помічниками розмахував кулаками в Одеській мерії. Між іншим, тоді постраждало 10 осіб. Натомість Куницький два роки тому попав під гарячу руку нардепа Тищенка в їдальні Верховної Ради. Щоправда, останній тоді заявив, що ніякої бійки не було, а Куницького звинуватив у бажанні "хайпонути".

Правоохоронці уже передали в Офіс генерального прокурора подання на народних обранців. Журналісти "Української правди" дізналися, що їм інкримінують хуліганство й умисне завдання тілесних ушкоджень середньої тяжкості.

Що загрожує нардепам? Якщо провину Дмитрука і Куницького доведуть, покарання може передбачати обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на строк до 4 років.

Яка реакція?!

"Хм! То що ж це виходить: штурмовик ЗСУ, який пройшов гарячі точки, у тиловому Києві не може почувати себе в безпеці? А налетіли на нього не аби хто, а нардепи? Це цим мають займатися народні обранці під час війни? Відео облетіло соцмережі, його побачила вся Україна, але якось підозріло тихо… А чому всі мовчать?! А що ви думаєте з приводу цього інциденту? Хто винен і хто має понести покарання?", – риторично підсумував журналіст Артем Зябкін.

Нагадаємо, у Києві народні депутати Артем Дмитрук та Олександр Куницький побили хлопця. Постраждалий стверджує, що вони звинуватили його в шахрайстві та вимагали гроші.

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