Відключення світла: що відомо про графіки 26 серпня — “Укренерго”

В понеділок, 26 серпня, графіки відключення світла не застосовуватимуть, проте українців просять ощадно споживати електроенергію в ранкові години та ввечері.

Про це йдеться у повідомленні Національної енергетичної компанії "Укренерго".

У разі зміні ситуації про застосування відключень в компанії пообіцяли повідомити додатково.

"Користуйтесь потужними електроприладами у денні години – з 10:00 до 16:00. Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо з 18:00 до 23:00", – закликали в "Укренерго".

Нагадаємо, раніше подробиці про відключення світла повідомив член парламентського Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк. А також міністр енергетики України Герман Галущенко в інтерв'ю ТСН розповів, як Україна готується до складної зими.

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