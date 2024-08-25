Выезд нардепа Дмитрука за границу: правоохранители возбудили дело

Накануне Дмитруку объявили о подозрении в нападениях на граждан.

По факту полученной информации о возможной организации незаконного пересечения границы народным депутатом Украины возбуждено уголовное производство. Речь идет об Артеме Дмитруке.

Об этом заявила спикер Офиса генпрокурора Надежда Максимец, пишет "Укринформ".

В настоящее время прокуроры, следственные и оперативные подразделения Госбюро расследований в сотрудничестве с Госпогранслужбой проводят первоочередные следственные действия, направленные на установление этих обстоятельств.

"Письменное сообщение о подозрении народному депутату направлено почтовой связью к аппарату ВРУ, по известным местам жительства и жилищно-эксплуатационным организациям, а значит считается осуществленным 25.08.2024 в соответствии с УПК Украины, о чем внесена отметка в ЕРДР", — отметила Максимец.

Как добавили в ДБР, в Одессе уже работает следственно-оперативная группа, в которую вовлечены также работники Центрального аппарата Бюро.

"Продолжаются неотложные следственные действия по выяснению, каким образом депутат пересек границу и кто ему в этом помогал", – говорится в сообщении.

Уже прошли обыски у гражданских лиц и работников государственной пограничной службы, которые, вероятно, способствовали депутату в незаконном пересечении границы. Решается вопрос о сообщениях о подозрениях.

Напомним, одиозный нардеп Артем Дмитрук, наехавший на ВСУ, проводящий операцию на Курщине, заявил, что ему угрожают и готовят покушение на жизнь.

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