Суд Гааги потребовал арестовать Путина в Монголии

Суд возлагается на государства-участники в исполнении своих решений.

В пресс-службе Международного уголовного суда подтвердили, что власти Монголии обязаны задержать президента РФ Владимира Путина, на арест которого выдан ордер.

Об этом пишет BBC.

Пресс-секретарь Международного уголовного суда Фади эль-Абдалла сказал, что суд возлагается на государства-участники, в том числе Монголию, в исполнении своих решений.

По его словам, в Монголии, как и других членов МКС, есть "обязательство сотрудничать с судом". Это касается и ордеров на арест, в том числе в отношении Путина.

Напомним, поездка, запланированная на вторник, 3 сентября, станет первым визитом Путина в страну, подписавшую Римский устав МКС, с тех пор, как суд вынес решение о его аресте в марте 2023 года.

Путин собрался в Монголию по приглашению президента страны Ухнаагийн Хурелсуха. Глава Кремля планирует участвовать в мероприятиях, посвященных 85-летию "общей победы советских и монгольских вооруженных сил над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол".

Монголия ратифицировала Римский устав в 2002 году. В прошлом году представитель страны был избран судьей Международного уголовного суда в Гааге.

Путин хочет капитуляции! Обстрелы гражданских объектов должны заставить Украину сдаться - военный эксперт

Читайте также: