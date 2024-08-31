Суд Гааги вимагає заарештувати Путіна в Монголії

Суд покладається на держави-учасниці у виконанні своїх рішень.

У пресслужбі Міжнародного кримінального суду підтвердили, що влада Монголії зобов'язана затримати президента РФ Володимира Путіна, на арешт якого видано ордер.

Про це пише BBC.

Прессекретар Міжнародного кримінального суду Фаді ель-Абдалла сказав, що суд покладається на держави-учасниці, зокрема і Монголію, у виконанні своїх рішень.

З його слів, у Монголії, як і інших членів МКС, є "зобов'язання співпрацювати із судом". Це стосується й ордерів на арешт, зокрема щодо Путіна.

Нагадаємо, поїздка, запланована на вівторок, 3 вересня, стане першим візитом Путіна до країни, яка підписала Римський статут МКС, відколи суд виніс ухвалу про його арешт у березні 2023 року.

Путін зібрався до Монголії на запрошення президента країни Ухнаагійн Хурелсуха. Глава Кремля планує взяти участь у заходах, присвячених 85-річчю "спільної перемоги радянських і монгольських збройних сил над японськими мілітаристами на річці Халхін-Гол".

Монголія ратифікувала Римський статут 2002 року. Минулого року представник країни був обраний суддею Міжнародного кримінального суду в Гаазі.

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