Очільник МЗС Чехії попередив Європу про війну з Путіним

У чеському міністерстві закордонних справ переконані, що Росія не зупиниться на Україні, якщо зможе її захопити.

Очільник МЗС Чехії Ян Ліпавський вважає, що воєнні плани Росії не обмежуються захопленням України.

Про це він заявив у виступі на конференції GLOBSEC, повідомляє Європейська правда.

Міністр дорікнув тим у Європі, хто вважає допустимим "умиротворення Росії" через поступки інтересами України.

"Наївно вважати, якщо Росія переможе в Україні, її танки зупиняться на її західному кордоні. У її викривленому баченні суверенітет, цілісність сусідів і свобода їхніх громадян має відповідати російському баченню", - сказав Ян Ліпавський.

Він також наголосив, що Росія веде війну проти Заходу, а не проти України, тож дозволити їй отримати перемогу означатиме "фундаментально небезпечну і хитку Європу".

За словами Ліпавського, Росія розуміє твердість та силу, і саме ці інструменти мають бути задіяні.

"Російська агресія не має меж, якщо ми самі не встановимо... Якщо ми твердо хочемо захистити свої цінності – нам потрібна сміливість діяти", – додав чеський міністр.

Нагадаємо, раніше президент Чехії Петр Павел закликав світові держави, зокрема США, Китай та Європейський Союз, об'єднатися для того, щоб підштовхнути Україну та Росію до мирних переговорів.

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