Глава МИД Чехии предупредил Европу о войне с Путиным

В чешском министерстве иностранных дел уверены, что Россия не остановится на Украине, если сможет ее захватить.

Глава МИД Чехии Ян Липовский считает, что военные планы России не ограничиваются захватом Украины.

Об этом он заявил в выступлении на конференции GLOBSEC, сообщает Европейская правда.

Министр упрекнул тех в Европе, кто считает допустимым "умиротворение России" из-за уступок интересам Украины.

"Наивно считать, если Россия победит в Украине, ее танки остановятся на ее западной границе. В ее искаженном видении суверенитет, целостность соседей и свобода их граждан должны соответствовать российскому видению", — сказал Ян Липовский.

Он также подчеркнул, что Россия ведет войну против Запада, а не против Украины, поэтому позволит ей одержать победу будет означать "фундаментально опасную и шаткую Европу".

По словам Липавского, Россия понимает жесткость и силу, и именно эти инструменты должны быть задействованы.

"Российская агрессия не имеет предела, если мы сами не установим... Если мы твердо хотим защитить свои ценности – нам нужна смелость действовать", – добавил чешский министр.

Напомним, ранее президент Чехии Петр Павел призвал мировые государства, в том числе США, Китай и Европейский Союз, объединиться для того, чтобы подтолкнуть Украину и Россию к мирным переговорам.

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