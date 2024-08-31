Путін зробив черговий подарунок Кім Чен Ину: що отримав лідер КНДР

Лідер КНДР Кім Чен Ин отримав від Росії нову партію коней, включаючи 19 жеребців і п’ять кобил орловських рисаків, які йому дуже подобаються. Він вже неодноразово позував на цих конях для пропагандистських фотографій.

Про це пише The Times.

Видання повідомляє, що нова поставка коней є продовженням угоди, за якою у 2022 році до Пхеньяна відправили 30 коней тієї ж породи. З 2020 по 2023 рік КНДР витратила щонайменше 600 тисяч доларів на імпорт породистих коней з Росії.

Хоча Північна Корея активно розвиває ядерну зброю та балістичні ракети, вона також створює мережу кінних військових підрозділів. Однак для Кім Чен Ина ці коні мають більше символічне, ніж військове значення. Вони є частиною культу особистості, сформованого навколо нього та його родини. Державні ЗМІ часто демонструють, як Кім Чен Ин у дитинстві та юності їздив верхи разом із батьком Кім Чен Іром.

У 2018 році північнокорейські медіа опублікували серію фотографій, на яких Кім Чен Ин верхи на орловському рисаку скаче засніженими схилами священної гори Пекту разом із дружиною Лі Соль Чжу та сестрою Кім Е Чжон. Ці знімки є частиною пропагандистської кампанії, спрямованої на підкреслення міцності та традицій правлячої династії.

У лютому 2023 року державні ЗМІ Північної Кореї продемонстрували, як Кім Чен Ін разом із донькою Чжу Е, яку деякі вважають його ймовірною спадкоємицею, їздив верхи на орловських рисаках під час військового параду з нагоди 75-річчя Корейської народної армії.

Раніше південнокорейська газета Chosun Ilbo саркастично порівняла Кіма та його дружину з "пузатими ельфами з Володаря кілець".

Нагадаємо, після червневого саміту Владіміра Путіна і Кім Чен Ина, на якому обговорювалась співпраця, Москва подарувала Пхеньяну 447 кіз, які були відправлені до північнокорейського міста Расон.

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