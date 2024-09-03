СБУ проведет дополнительную проверку Гладкого: детали

На время проверки он будет отстранен от исполнения должностных обязанностей по должности.

СБУ проведет дополнительную проверку начальника штаба командования Сил беспилотных систем, капитана первого ранга Романа Гладкого. Решение принял главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

"По результатам заседания комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Главнокомандующим Вооруженными Силами Украины принято решение о проведении дополнительной специальной проверки органами СБУ начальника штаба командования Сил беспилотных систем капитана первого ранга Романа Гладкого".

Напомним, капитан первого ранга Роман Гладкий был назначен главой штаба Сил беспилотных систем. Он командир военного судна и не имеет опыта работы с БПЛА. Из-за этого в Сети разразился скандал.

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