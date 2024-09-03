СБУ проведе додаткову перевірку Гладкого: деталі

На час перевірки він буде усунений від виконання службових обовʼязків за посадою.

СБУ проведе додаткову перевірку начальника штабу командування Сил безпілотних систем, капітана першого рангу Романа Гладкого. Рішення ухвалив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

"За результатами засідання комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Головнокомандувачем Збройних Сил України прийнято рішення щодо проведення додаткової спеціальної перевірки органами СБУ начальника штабу командування Сил безпілотних систем капітана першого рангу Романа Гладкого".

Нагадаємо, капітан першого рангу Роман Гладкий був призначений очільником штабу Сил безпілотних систем. Він командир військового судна і не має досвіду роботи з БпЛА. Через це у Мережі спалахнув скандал.

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