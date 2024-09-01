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До Москви долетіли невідомі дрони: влада звітує про "роботу ППО"

До Москви долетіли невідомі дрони: влада звітує про "роботу ППО"

Росіяни публікують у соціальних мережах вибухи під час атаки на Москву / Фото: із соцмереж

У Москві видалася неспокійна ніч.

У Росії стверджують про атаку безпілотників на Москву: пролунала низка вибухів.

Про це повідомляють представники місцевої влади та очевидці у соціальних мережах. 

Чимало дронів летіли на російську столицю Москву.

Місцева влада оперативно звітувала про "роботу ППО" та начебто збиття цілей. 

"Силами ППО" Міноборони в міському окрузі Подільськ відбито атаку безпілотника, який летів на Москву. На місці падіння уламків, за попередніми даними, руйнувань та постраждалих немає. Фахівці екстрених служб працюють на місці події", - схожими повідомленнями рясніють російські соцмережі. 

Також вночі 1 вересня московський аеропорт "Внуково" запровадив тимчасові обмеження на виліт і посадку літаків.

Раніше йшлося про те, що безпілотники атакували склад із боєприпасами у Воронезькій області Росії. Через це було евакуйовано жителів двох сіл.

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