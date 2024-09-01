До Москви долетіли невідомі дрони: влада звітує про "роботу ППО"

У Москві видалася неспокійна ніч.
У Росії стверджують про атаку безпілотників на Москву: пролунала низка вибухів.
Про це повідомляють представники місцевої влади та очевидці у соціальних мережах.
Чимало дронів летіли на російську столицю Москву.
Місцева влада оперативно звітувала про "роботу ППО" та начебто збиття цілей.
"Силами ППО" Міноборони в міському окрузі Подільськ відбито атаку безпілотника, який летів на Москву. На місці падіння уламків, за попередніми даними, руйнувань та постраждалих немає. Фахівці екстрених служб працюють на місці події", - схожими повідомленнями рясніють російські соцмережі.
Також вночі 1 вересня московський аеропорт "Внуково" запровадив тимчасові обмеження на виліт і посадку літаків.
Раніше йшлося про те, що безпілотники атакували склад із боєприпасами у Воронезькій області Росії. Через це було евакуйовано жителів двох сіл.
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