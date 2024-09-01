Астрологічний прогноз на 1 вересня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день, коли необхідно зберігати гарний настрій і небажано перенапружуватися – особливо трудомісткі справи, як і належить у вихідний, краще перенести на інший час.

Символ дня: латаття.

Стихія дня: Вода.

Щасливе число дня: 1.

Щасливі кольори дня: бузковий, фіолетовий.

Щасливі камені дня: андалузит, арагоніт, хризопраз.

За яку частину тіла відповідає: очі.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, не є небезпечними і швидко минають, особливо якщо вчасно вжити заходів щодо їхнього лікування.

Харчування дня: однаково небажано як перевантажувати шлунок, так і відмовлятися від їжі – необхідно дотримуватися помірності.

Стрижка дня: один з найкращих днів для стрижки.

Дачні роботи дня: не можна нічого зривати, викопувати та викорчовувати.

Магія і містика дня: день сприятливий для занять жіночою магією.

Сни дня: сни нинішньої ночі є пророчими – вони містять підказку щодо того, як діяти в ситуації, що склалася.

Табу дня: не можна нічого руйнувати.

Цитата дня: "Надія – гарний сніданок, але погана вечеря" (Френсіс Бекон).

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