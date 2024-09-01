Астрологический прогноз на 1 сентября

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день, когда необходимо сохранять хорошее расположение духа и нежелательно перенапрягаться – особо трудоемкие дела, как и положено в выходной, лучше перенести на другое время.
Символ дня: Кувшинка.
Стихия дня: Вода.
Счастливое число дня: 1.
Счастливый цвет дня: сиреневый, фиолетовый.
Счастливые камни дня: андалузит, арагонит, хризопраз.
За какую часть тела отвечает: глаза.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, не опасны и быстро проходят, особенно если вовремя принять меры по их излечению.
Питание дня: одинаково нежелате6льно как перегружать желудок, так и отказываться от пищи– необходимо соблюдать умеренность.
Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.
Дачные работы дня: нельзя ничего срывать, выкапывать и выкорчевывать.
Магия и мистика дня: день благоприятен для занятий женской магией.
Сны дня: сны нынешней ночи являются вещими – они являются подсказкой относительно того, как действовать в сложившейся ситуации.
Табу дня: нельзя ничего разрушать.
Цитата дня: «Надежда – хороший завтрак, но плохой ужин» (Фрэнсис Бэкон).
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