До Москвы долетели неизвестные дроны: власти отчитываются о "работе ПВО"

В России утверждают об атаке беспилотников на Москву: раздался ряд взрывов.

Об этом сообщают представители местных властей и очевидцы в социальных сетях.

Многие дрони летели на российскую столицу Москву.

Местные власти оперативно отчитывались о "работе ПВО" и якобы о сбыте целей.

"Силами ПВО" Минобороны в городском округе Подольск отбита атака летевшего на Москву беспилотника. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия", — похожими сообщениями пестрят российские соцсети.

Также ночью 1 сентября московский аэропорт "Внуково" ввел временные ограничения на вылет и посадку самолетов.

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Ранее говорилось, что беспилотники атаковали склад с боеприпасами в Воронежской области России. Из-за этого были эвакуированы жители двух деревень.

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