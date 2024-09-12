Туристы впервые в истории вышли в открытый космос — видео SpaceX

Двое из членов экипажа увидели Землю из открытого космоса с высоты более 700 км.
Космический корабль Polaris Dawn компании SpaceX в четверг, 12 сентября, поднялся на высоту 738 км над Землей. Миллиардер Джаред Айзекман и инженер SpaceX Сара Джиллис по очереди вышли в открытый космос. На борту остались Анна Менон и Скотт Потит. Вся операция транслировалась в прямом эфире.
Об этом сообщила SpaceX на своей странице в социальной сети X.
"SpaceX, дома у нас у всех много работы, но отсюда Земля выглядит идеальным миром", – сказал командир экипажа Джаред Айзекман во время выхода в открытый космос, увидев нашу планету.
Айзекман и Джиллис пробыли снаружи несколько минут и вернулись обратно на корабль. В отличие от выходов в открытый космос астронавтов 1960-х годов они не отдалялись от корабля, а держались за него, так как у скафандров SpaceX нет системы жизнеобеспечения. Вместо этого разработчики сделали ставку на удобство и маневренность.
До выхода в открытый космос Polaris Dawn поднялся на 1400 км над Землёй. Это самая большая высота со времени последних миссий на Луну в начале 1970-х. Для сравнения, Международная космическая станция вращается на орбите на высоте около 400 км над поверхностью Земли.
SpaceX and the Polaris Dawn crew have completed the first commercial spacewalk!— Polaris (@PolarisProgram) September 12, 2024
“SpaceX, back at home we all have a lot of work to do, but from here, Earth sure looks like a perfect world.” — Mission Commander @rookisaacman during Dragon egress and seeing our planet from ~738 km pic.twitter.com/lRczSv5i4k
Напомним, ракета Falcon 9 компании SpaceX с четырьмя туристами на борту стартовала в космос 10 сентября. Экипаж миссии Polaris Dawn во главе с миллиардером Джаредом Айзекманом проведет на орбите пять дней.
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