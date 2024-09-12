Туристы впервые в истории вышли в открытый космос — видео SpaceX

Двое из членов экипажа увидели Землю из открытого космоса с высоты более 700 км.

Космический корабль Polaris Dawn компании SpaceX в четверг, 12 сентября, поднялся на высоту 738 км над Землей. Миллиардер Джаред Айзекман и инженер SpaceX Сара Джиллис по очереди вышли в открытый космос. На борту остались Анна Менон и Скотт Потит. Вся операция транслировалась в прямом эфире.

Об этом сообщила SpaceX на своей странице в социальной сети X.

"SpaceX, дома у нас у всех много работы, но отсюда Земля выглядит идеальным миром", – сказал командир экипажа Джаред Айзекман во время выхода в открытый космос, увидев нашу планету.

Айзекман и Джиллис пробыли снаружи несколько минут и вернулись обратно на корабль. В отличие от выходов в открытый космос астронавтов 1960-х годов они не отдалялись от корабля, а держались за него, так как у скафандров SpaceX нет системы жизнеобеспечения. Вместо этого разработчики сделали ставку на удобство и маневренность.

До выхода в открытый космос Polaris Dawn поднялся на 1400 км над Землёй. Это самая большая высота со времени последних миссий на Луну в начале 1970-х. Для сравнения, Международная космическая станция вращается на орбите на высоте около 400 км над поверхностью Земли.

SpaceX and the Polaris Dawn crew have completed the first commercial spacewalk!



“SpaceX, back at home we all have a lot of work to do, but from here, Earth sure looks like a perfect world.” — Mission Commander @rookisaacman during Dragon egress and seeing our planet from ~738 km pic.twitter.com/lRczSv5i4k — Polaris (@PolarisProgram) September 12, 2024

Напомним, ракета Falcon 9 компании SpaceX с четырьмя туристами на борту стартовала в космос 10 сентября. Экипаж миссии Polaris Dawn во главе с миллиардером Джаредом Айзекманом проведет на орбите пять дней.

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