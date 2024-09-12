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Туристы впервые в истории вышли в открытый космос — видео SpaceX

Туристы впервые в истории вышли в открытый космос — видео SpaceX

Экипаж космического корабля Polaris Dawn совершил выход в открытый космос / Фото: скриншот с видео

Двое из членов экипажа увидели Землю из открытого космоса с высоты более 700 км.

Космический корабль Polaris Dawn компании SpaceX в четверг, 12 сентября, поднялся на высоту 738 км над Землей. Миллиардер Джаред Айзекман и инженер SpaceX Сара Джиллис по очереди вышли в открытый космос. На борту остались Анна Менон и Скотт Потит. Вся операция транслировалась в прямом эфире.

Об этом сообщила SpaceX на своей странице в социальной сети X.

"SpaceX, дома у нас у всех много работы, но отсюда Земля выглядит идеальным миром", – сказал командир экипажа Джаред Айзекман во время выхода в открытый космос, увидев нашу планету.

Айзекман и Джиллис пробыли снаружи несколько минут и вернулись обратно на корабль. В отличие от выходов в открытый космос астронавтов 1960-х годов они не отдалялись от корабля, а держались за него, так как у скафандров SpaceX нет системы жизнеобеспечения. Вместо этого разработчики сделали ставку на удобство и маневренность.

До выхода в открытый космос Polaris Dawn поднялся на 1400 км над Землёй. Это самая большая высота со времени последних миссий на Луну в начале 1970-х. Для сравнения, Международная космическая станция вращается на орбите на высоте около 400 км над поверхностью Земли.

Напомним, ракета Falcon 9 компании SpaceX с четырьмя туристами на борту стартовала в космос 10 сентября. Экипаж миссии Polaris Dawn во главе с миллиардером Джаредом Айзекманом проведет на орбите пять дней.

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