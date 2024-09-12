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Туристи вперше в історії вийшли у відкритий космос — відео SpaceX

Туристи вперше в історії вийшли у відкритий космос — відео SpaceX

Екіпаж космічного корабля Polaris Dawn здійснив вихід у відкритий космос / Фото: скриншот з відео

Двоє членів екіпажу побачили Землю з відкритого космосу з висоти понад 700 км.

Космічний корабель Polaris Dawn компанії SpaceX у четвер, 12 вересня, піднявся на висоту 738 км над Землею. Мільярдер Джаред Айзекман та інженер SpaceX Сара Джилліс по черзі вийшли у відкритий космос. На борту залишилися Анна Менон та Скотт Потіт. Уся операція транслювалася наживо.

Про це повідомила SpaceX на своїй сторінці у соціальній мережі X.

"SpaceX, вдома ми маємо багато роботи, але звідси Земля має вигляд ідеального світу", — сказав командир екіпажу Джаред Айзекман під час виходу у відкритий космос, побачивши нашу планету.

Айзекман і Джилліс пробули зовні кілька хвилин і повернулися на корабель. На відміну від виходів у відкритий космос астронавтів 1960-х років вони не віддалялися від корабля, а трималися за нього, оскільки скафандри SpaceX не мають системи життєзабезпечення. Натомість розробники зробили ставку на зручність та маневровість.

До виходу у відкритий космос Polaris Dawn піднявся на 1400 км над Землею. Це найбільша висота з останніх місій на Місяць від початку 1970-х. Для порівняння Міжнародна космічна станція обертається на орбіті на висоті близько 400 км над поверхнею Землі.

Нагадаємо, ракета Falcon 9 компанії SpaceX із чотирма туристами на борту стартувала в космос 10 вересня. Екіпаж місії Polaris Dawn на чолі із мільярдером Джаредом Айзекманом проведе на орбіті п'ять днів.

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