Іранські ракети в Росії: якими будуть наслідки для Тегерану й Москви — Подоляк

Іран заперечує постачання Росії балістичних ракет так само, як раніше спростовував передавання безпілотників "Шахед".

Постачання Іраном балістичних ракет до Росії буде мати свої наслідки не тільки для країни, яка підтримує державу-агресорку. Це може стати аргументом, щоб переконати союзників України дозволити ЗСУ завдавати ударів вглиб території РФ західною зброєю.

Таку думку висловив радник Офісу президента України Михайло Подоляк в коментарі РБК-Україна.

“Будь-яка країна, розуміючи що вона передає країні-агресору той чи інший обсяг зброї - вона порушує безумовно міжнародне право і буде мати наростаючі санкції”, - зазначив він.

Однак, за словами Подоляка, санкціями від Сполучених Штатів Америки та Європейського Союзу щодо Ірану така відверта підтримка Тегераном Росії не обмежиться.

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Михайло Подоляк вважає, що союзники України повинні також пришвидшити ухвалення рішень про надання додаткових систем ППО Україні і зняття неформальних заборон на удари західною зброєю по Росії.

“Ми ж говоримо про балістику малої дальності. Тобто пускові установки будуть знаходитися безпосередньо по лінії фронту для того, щоб їх ефективно використовувати. Тому масштабування ударів по глибині території РФ - це питання дуже й дуже близького часу. Тому що це розвиток війни", - пояснив він.

Подоляк також зазначив, що Іран заперечує постачання Росії балістичних ракет так само, як раніше спростовував передавання безпілотників "Шахед" та будівництво заводу з їх виробництва в Росії.

Нагадаємо, напередодні міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що його країна через раніше запроваджені американські санкцій нібито не може виробляти і, відповідно, продавати таку “складну зброю”, як балістичні ракети.

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