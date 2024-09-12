Окупанти вдарили по Харкову: що відомо про наслідки

Ворог завдав 2 ударів по Харкову вдень 12 вересня. Наразі інформації про постраждалих та руйнування немає.

Про це повідомляє мер Харкова Ігор Терехов.

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Раніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що окупанти завдають ударів

"Харків та район: будьте в укриттях!", - написав він.

Згодом стало відомо, що у місті 2 прильоти по одному з густонаселених районів.

"На місця ударів прямують усі відповідні служби. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється", - зазначив мер Харкова Ігор Терехов.

За попередніми даними, є влучання порядок з приватним будинком.

"Інформація про постраждалих поки що не надходила. Огляд місця триває" - відзначив Синєгубов.

Нагадаємо, у суботу, 7 вересня, армія РФ вчергове атакувала Харків. Зафіксували 2 ворожі удари.

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