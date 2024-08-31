У Харкові під час ворожої атаки загинула 18-річна художниця

Росіяни продовжують вбивати юне покоління.
Сьогодні під час обстрілу в Харкові загинула юна та обдарована художниця Ніка Кожушко.
Про це у соціальних мережах повідомив український письменник Сергій Жадан.
"За годину до смерті надіслала свій новий малюнок. Себто, свій останній малюнок. Росіяни продовжують нищити наше майбутнє. Цьому немає пояснення. І прощення теж немає", - йдеться у повідомленні.
Дівчині було 18 років.
Нагадаємо, російська атака на Харків спричинила відключення світла. Енергетики відновлюють електропостачання.
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