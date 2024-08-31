У Харкові під час ворожої атаки загинула 18-річна художниця

Сьогодні під час обстрілу в Харкові загинула юна та обдарована художниця Ніка Кожушко.

Про це у соціальних мережах повідомив український письменник Сергій Жадан.

Останній малюнок юної художниці

"За годину до смерті надіслала свій новий малюнок. Себто, свій останній малюнок. Росіяни продовжують нищити наше майбутнє. Цьому немає пояснення. І прощення теж немає", - йдеться у повідомленні.

Дівчині було 18 років.

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Нагадаємо, російська атака на Харків спричинила відключення світла. Енергетики відновлюють електропостачання.

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