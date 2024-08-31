У повітрі кружляють ворожі дрони: озвучено напрямок руху

У небі перебуває кілька безпілотників.

У ніч проти 31 серпня 2024 року у повітряному просторі України опинилося кілька дронів.

Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ.

Рух ударних БпЛА:

БпЛА в східній частині Київської області, курсом на Київ.

Декілька груп БпЛА в південній частині Сумської області, курс південний/південно-західний.

БпЛА в східній та центральній частині Полтавської області, курс південний.

БпЛА на межі Полтавської та Харківської областей, курс південний.

БпЛА східніше Кременчука, курс південний.

БпЛА в південній частині Чернігівської області, курс південно-західний.

У повітрі загалом перебуває близько 25 безпілотників.

"У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!", - додають представники влади.

У частині областей через рух безпілотників оголошена повітряна тривога.

Нагадаємо, що раніше ворог завдав удару по Сумах: спалахнула пожежа.

Додамо, що на раніше Сумщині пролунало 220 вибухів, є поранені цивільні.

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