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У повітрі кружляють ворожі дрони: озвучено напрямок руху

У повітрі кружляють ворожі дрони: озвучено напрямок руху

Перебувайте в укриттях / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

У небі перебуває кілька безпілотників.

У ніч проти 31 серпня 2024 року у повітряному просторі України опинилося кілька дронів.

Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ. 

Рух ударних БпЛА:

  • БпЛА в східній частині Київської області, курсом на Київ.
  • Декілька груп БпЛА в південній частині Сумської області, курс південний/південно-західний.
  • БпЛА в східній та центральній частині Полтавської області, курс південний.
  • БпЛА на межі Полтавської та Харківської областей, курс південний.
  • БпЛА східніше Кременчука, курс південний.
  • БпЛА в південній частині Чернігівської області, курс південно-західний.

У повітрі загалом перебуває близько 25 безпілотників.

"У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!", - додають представники влади. 

У частині областей через рух безпілотників оголошена повітряна тривога. 

Нагадаємо, що раніше ворог завдав удару по Сумах: спалахнула пожежа.

Додамо, що на раніше Сумщині пролунало 220 вибухів, є поранені цивільні

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