У повітрі кружляють ворожі дрони: озвучено напрямок руху

У небі перебуває кілька безпілотників.
У ніч проти 31 серпня 2024 року у повітряному просторі України опинилося кілька дронів.
Про це повідомили Повітряні Сили ЗСУ.
Рух ударних БпЛА:
- БпЛА в східній частині Київської області, курсом на Київ.
- Декілька груп БпЛА в південній частині Сумської області, курс південний/південно-західний.
- БпЛА в східній та центральній частині Полтавської області, курс південний.
- БпЛА на межі Полтавської та Харківської областей, курс південний.
- БпЛА східніше Кременчука, курс південний.
- БпЛА в південній частині Чернігівської області, курс південно-західний.
У повітрі загалом перебуває близько 25 безпілотників.
"У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!", - додають представники влади.
У частині областей через рух безпілотників оголошена повітряна тривога.
Нагадаємо, що раніше ворог завдав удару по Сумах: спалахнула пожежа.
Додамо, що на раніше Сумщині пролунало 220 вибухів, є поранені цивільні.
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