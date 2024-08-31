Смертельна ДТП на трасі Київ – Одеса: загинула дитина

Внаслідок зіткнення легкового автомобіля з вантажівкою було травмовано шестеро людей.

Страшна аварія сталася на трасі Київ-Одеса у п'ятницю, 30 серпня, близько 19-ї години. За попередньою інформацією, біля населеного пункту Єгорівка легкова автівка зіткнулася з вантажівкою.

Про це повідомили у поліції Одещини.

Усі шестеро людей з легкового автомобіля отримали травми

У легковику їхало шестеро людей – троє дорослих та троє дітей. Усі вони зазнали травм різного ступеня тяжкості. Від отриманих травм одна дитина загинула на місці.

"Двоє дітей та один дорослий доставлені до лікарні. Ще двом дорослим надано допомогу на місці", – уточнили в поліції.

Внаслідок аварії на трасі Київ-Одеса загинула дитина

Про стан водія вантажівки та постраждалих пасажирів легкового автомобіля інформації на момент публікації немає.

Наразі на місці ДТП працює слідчо-оперативна група, яка має встановити всі обставини аварії.

Нагадаємо, напередодні на трасі Київ-Одеса розбився автомобіль народного депутата Ігора Копитіна.

Читайте також: