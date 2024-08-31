Смертельное ДТП на трассе Киев – Одесса: погиб ребенок

В результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком были травмированы шесть человек.

Страшная авария произошла на трассе Киев-Одесса в пятницу, 30 августа, около 19 часов. По предварительной информации, возле населенного пункта Егоровка легковой автомобиль столкнулся с грузовиком.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Все шесть человек из легкового автомобиля получили травмы

В легковушке ехало шесть человек – трое взрослых и трое детей. Все они получили травмы разной степени тяжести. От полученных травм один ребенок погиб на месте.

"Двое детей и один взрослый доставлены в больницу. Еще двоим взрослым оказана помощь на месте", – уточнили в полиции.

В результате аварии на трассе Киев-Одесса погиб ребенок

О состоянии водителя грузовика и пострадавших пассажиров легкового автомобиля информации на момент публикации нет.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа, которая должна установить все обстоятельства аварии.

Напомним, накануне на трассе Киев-Одесса разбился автомобиль народного депутата Игоря Копытина.

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