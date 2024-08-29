ДТП на трассе Киев-Одесса: диагностирован у пострадавшего нардепа Копытина

В результате ДТП на трассе Киев-Одесса у водителя диагностировали переломы позвоночника, руки и травму головы. Пострадавший депутат Игорь Копытин был доставлен в больницу с подозрением на перелом позвоночника и травму головы.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Киевской области.

Ранее говорилось, что автомобиль с народным депутатом от "Слуги народа" Игорем Копытиным поздно вечером 28 августа попал в ДТП на трассе Киев-Одесса. Он находится в больнице.

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