ДТП на трасі Київ-Одеса: що діагностували у постраждалого нардепа Копитіна

Внаслідок ДТП на трасі Київ-Одеса у водія діагностували переломи хребта, руки й травму голови. Постраждалого депутата Ігоря Копитіна доставили в лікарню з підозрою на перелом хребта та травму голови.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у Київській області.

Раніше йшлося про те, що автомобіль з народним депутатом від "Слуги народу" Ігорем Копитіним пізно ввечері 28 серпня потрапив у ДТП на трасі Київ-Одеса. Він перебуває у лікарні.

Читайте також: