Безугла озвучила свою версію катастрофи з F-16

Заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки нардепка Мар'яна Безугла вважає, що причиною катастрофи винищувача F-16 став “дружній вогонь” української системи ППО. Провину за це вона покладає на неузгодженість між підрозділами Повітряних сил.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

“За моєю інформацією F-16 українського пілота Олексія "Moonfish" Месь був збитий зенітно-ракетним комплексом Patriot через дискоординацію між підрозділами... Подія трапилась під час однієї з найпотужніших повітряних атак росіян 26 серпня. Війна є війна, такі епізоди можливі”, - йдеться у дописі народної депутатки.

Водночас вона додала, що у доповідях військових йдеться, що пілот начебто “не впорався з керуванням”.

Раніше в Генштабі ЗСУ повідомили, що для з’ясування причин катастрофи літака F-16 призначена спеціальна комісія МОУ, яка працює в районі падіння літака.

Видання CNN з посиланням на джерело в українських військових колах повідомило, що до участі в розслідуванні будуть запрошені міжнародні експерти.

Попередньо розглядаються різні версії аварії, зокрема "дружній вогонь" української ППО, технічна несправність літака та помилка пілота.

Нагадаємо, внаслідок аварії винищувача F-16 у понеділок, 26 серпня, загинув льотчик ВПС ЗСУ підполковник Олексій "Мунфіш" Месь. Це сталося лише за кілька тижнів після прибуття довгоочікуваних американських літаків до України.

Українські пілоти шугають на F-16! Унікальне відео!

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