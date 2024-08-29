Безуглая озвучила свою версию катастрофы с F-16

Заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки нардепка Марьяна Безуглая считает, что причиной крушения истребителя F-16 стал "дружественный огонь" украинской системы ПВО. Вину за это она возлагает на несогласованность между подразделениями Воздушных сил.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"По моей информации F-16 украинского пилота Алексея "Moonfish" Меся был сбит зенитно-ракетным комплексом Patriot из-за дискоординации между подразделениями... Событие произошло во время одной из самых мощных воздушных атак россиян 26 августа. Война есть война, такие эпизоды возможны”, — говорится в сообщении народного депутата.

В то же время она добавила, что в докладах военных говорится, что пилот якобы "не справился с управлением".

Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что для выяснения причин крушения самолета F-16 назначена специальная комиссия МОУ, работающая в районе падения самолета.

Издание CNN со ссылкой на источник в украинских военных кругах сообщило, что к участию в расследовании будут приглашены международные эксперты.

Предварительно рассматриваются разные версии аварии, в том числе "дружественный огонь" украинской ПВО, техническая неисправность самолета и ошибка пилота.

Напомним, в результате аварии истребителя F-16 в понедельник, 26 августа, погиб летчик ВВС ВСУ подполковник Алексей "Мунфиш" Месь. Это произошло лишь через несколько недель после прибытия американских самолетов в Украину.

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