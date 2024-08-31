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На Київщині працюють сили ППО

На Київщині працюють сили ППО

Системи ППО працюють.

Перебувайте в укриттях.

На Київщині зафіксовано рух ворожих БпЛА.

Про це повідомляють представники влади.

У регіоні працюють сили ППО.

"Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки", - йдеться у повідомленні. 

Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

Також моніторингові канали повідомляють про вибухи у Бровари/р-н (Kиївщина). 

Раніше воїни ЗСУ розповіли, як збивають безпілотники і чому окупанти запускають по Україні чорні "Шахеди".

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