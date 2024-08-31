В Киевской области работают силы ПВО

На Киевщине зафиксировано движение враждебных БПЛА.

Об этом сообщают представители властей.

В регионе работают силы ПВО.

"Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников. Не пренебрегайте правилами безопасности", — говорится в сообщении.

Оставайтесь в укрытиях до истечения воздушной тревоги.

Также мониторинговые каналы сообщают о взрывах в Бровары/Р-н (Киев).

Ранее воины ВСУ рассказали, как сбивают беспилотники и почему кафиры запускают по Украине черные "Шахеды".

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