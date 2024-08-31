Ворог окупував Карлівку - Deep State

Мапу бойових дій оновлено.
Аналітики оновили мапу бойових дій на фронті.
Про це інформують аналітики моніторингового каналу Deep State.
Зокрема, йдеться про те, що ворог окупував Карлівку, а також просунувся в Галицинівці, Стельмахівці, біля Долинівки та Піщаного.
"Уточнено район Красного Яру", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що раніше міністерка оборони Чехії Яна Чернохова повідомила, що Чехія фінансуватиме постачання боєприпасів для України, зокрема з частини доходів від заморожених в ЄС російських активів.
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