Ворог окупував Карлівку - Deep State

Аналітики оновили мапу бойових дій на фронті.

Про це інформують аналітики моніторингового каналу Deep State.

Зокрема, йдеться про те, що ворог окупував Карлівку, а також просунувся в Галицинівці, Стельмахівці, біля Долинівки та Піщаного.

"Уточнено район Красного Яру", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, що раніше міністерка оборони Чехії Яна Чернохова повідомила, що Чехія фінансуватиме постачання боєприпасів для України, зокрема з частини доходів від заморожених в ЄС російських активів.

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