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Ворог окупував Карлівку - Deep State

Ворог окупував Карлівку - Deep State

Російська армія окупувала один населений пункт / Фото: Associated Press

Мапу бойових дій оновлено.

Аналітики оновили мапу бойових дій на фронті.

Про це інформують аналітики моніторингового каналу Deep State.

Зокрема, йдеться про те, що ворог окупував Карлівку, а також просунувся в Галицинівці, Стельмахівці, біля Долинівки та Піщаного.

"Уточнено район Красного Яру", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, що раніше міністерка оборони Чехії Яна Чернохова повідомила, що Чехія фінансуватиме постачання боєприпасів для України, зокрема з частини доходів від заморожених в ЄС російських активів.

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