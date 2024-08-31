Враг оккупировал Карловку – Deep State

Аналитики обновили карту боевых действий на фронте.

Об этом информируют аналитики мониторингового канала Deep State.

В частности, говорится, что враг оккупировал Карловку, а также продвинулся в Галицыновке, Стельмаховке, возле Долиновки и Песчаного.

"Уточнен район Красного Яра", — говорится в сообщении.

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Напомним, что ранее министерша обороны Чехии Яна Чернохова сообщила, что Чехия будет финансировать поставки боеприпасов для Украины, в том числе из части доходов от замороженных в ЕС российских активов.

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