Враг оккупировал Карловку – Deep State

Карта боевых действий обновлена.
Аналитики обновили карту боевых действий на фронте.
Об этом информируют аналитики мониторингового канала Deep State.
В частности, говорится, что враг оккупировал Карловку, а также продвинулся в Галицыновке, Стельмаховке, возле Долиновки и Песчаного.
"Уточнен район Красного Яра", — говорится в сообщении.
Напомним, что ранее министерша обороны Чехии Яна Чернохова сообщила, что Чехия будет финансировать поставки боеприпасов для Украины, в том числе из части доходов от замороженных в ЕС российских активов.
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