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Враг оккупировал Карловку – Deep State

Враг оккупировал Карловку – Deep State

Российская армия оккупировала один населенный пункт / Фото: Associated Press

Карта боевых действий обновлена.

Аналитики обновили карту боевых действий на фронте.

Об этом информируют аналитики мониторингового канала Deep State.

В частности, говорится, что враг оккупировал Карловку, а также продвинулся в Галицыновке, Стельмаховке, возле Долиновки и Песчаного.

"Уточнен район Красного Яра", — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее министерша обороны Чехии Яна Чернохова сообщила, что Чехия будет финансировать поставки боеприпасов для Украины, в том числе из части доходов от замороженных в ЕС российских активов.

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