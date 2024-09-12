МЗС України оголосило демарш Монголії через візит Путіна

У відомстві запевнили, що Україна не залишить такі дії без належної реакції.

МЗС України 12 вересня оголосило демарш монгольській стороні через візит російського диктатора Володимира Путіна до Монголії.

Про це повідомила пресслужба відомства.

Демарш було оголошено під час зустрічі з генеральною директоркою департаменту Європи та Африки МЗС Монголії Ганхуурай Баттунгалаг, яка прибула до Києва з Улан-Батора на виклик української сторони.

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"До монгольської сторони доведено глибоке розчарування України відмовою Монголії як країною-підписанткою Римського статуту виконати виданий Міжнародним кримінальним судом ордер на арешт Путіна під час його перебування на території країни", — йдеться у повідомленні МЗС.

У відомстві запевнили, що Україна не залишить такі дії без належної реакції. Ухвалене Монголією рішення буде враховане у подальшій політиці щодо розвитку двосторонніх відносин, наголосили у МЗС.

"Водночас українська сторона сподівається, що Монголія зробить дієві кроки для відновлення конструктивного характеру традиційно дружніх українсько-монгольських відносин, що відповідає інтересам обох держав", — резюмували у міністерстві.

Візит Путіна до Монголії

Диктатор РФ Путін прибув до Монголії 2 вересня. В Улан-Баторі господареві Кремля влаштували помпезний прийом – з червоною доріжкою та почесним караулом. В міжнародному аеропорту "Чингісхан" Володимира Путіна зустріла міністерка закордонних справ Монголії Батмунхіїн Батцецег.

В МЗС України заявили, що Монголія дозволила злочинцеві уникнути правосуддя. У відомстві такі дії назвали "важким ударом по Міжнародному кримінальному суду та міжнародній системі кримінального права".

Зі свого боку президент України Володимир Зеленський зробив різку заяву щодо візиту Путіна до Монголії. За його словами, влада цієї країни продемонструвала більшу повагу до вбивці, ніж до міжнародного права.

Нагадаємо, головний прокурор МКС Карім Хан заявив, що Монголія не заарештувала Путіна під час його офіційного візиту, але в Римському статуті є спеціальна процедура щодо роботи з такими випадками.

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