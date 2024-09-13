Російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА: мапа тривог

Російські загарбники в ніч проти 13 вересня атакують Україну ударними безпілотниками.

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Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

У повідомленні вказується, зо безпілотники прямують на західну частину України через Кіровоградську та Черкаську області.

"Шахеди" з Кіровоградської області на Вінниччину, рухаються вздовж меж Черкаської та Вінницької областей на північний захід. Група "шахедів" на сході Миколаївщини курсом на північний захід", - йдеться у повідомленні.

У свою чергу моніторингові канали повідомили, що ворожі БпЛА через Вінничину прямують на Хмельниччину.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міненерго відреагувало на "Шахед" біля Хмельницької атомної станції.

Крім того, ми раніше інформували, що Росія безупинно тероризує Київ "Шахедами".

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