Привітання з Днем програміста 2022: картинки українською, проза і вірші

День програміста є офіційно невизначеним святом, однай його святкують в багатьох країнах світу. ТСН.ua підібрав для вас привітання з Днем програміста у прозі, віршах та картинках.

Вітання з Днем програміста у прозі

Вітаю з Днем програміста! Бажаю, щоб робочий код в твоєму житті був злагодженим і точним, любов була захищена надійним паролем, а компіляторами долі були здоров'я, успіх і благополуччя.

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Сьогодні 256-й день року – День програміста! Вітаю усіх хто вважає себе програмістом, навіть якщо Вашою єдиною програмою була "Hello, World!" :)

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Вітаю з професійним святом – Днем програміста! Це свято ділить людство на такі 10 категорії: тих, що розуміють двійкову систему числення, і тих, що ні :)

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Шановний програмісте! У 256-й день року бажаю тобі здійснення всіх заповітних мрій. Нехай найближчим часом ти напишеш видатну програму, яка прославить твоє ім'я, а твоя фахова майстерність та клас піднімуться на якісно новий рівень. Також бажаю, щоб у твоєму житті тебе завжди супроводжував тверезий аналітичний розум, залізна воля до перемоги та невтомне прагнення до самовдосконалення.

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Поздоровляю усіх колег з професійним святом – Днем програміста! Бажаю вам, щоб у ваших програмах було поменше помилок (особливо логічних), щоб робота була вам у радість, а у ваших сім'ях завжди було тепло та затишок. Нехай непростий шлях програміста буде вам у кайф, а всі життєві труднощі вас обминають.

Прикольні привітання з Днем програміста у віршах

Ти по життю оптиміст.

Знаєш, як і що виправити.

Ти великий програміст,

І тебе я вітаю.

Хай все ладнається завжди,

І програми не підводять,

Не горять нехай дроти,

І взагалі – не буде горя.

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У століття високих технологій

Без нього не обійтися,

Програмісти щодня

Легше роблять нам життя!

Ми хочемо вас привітати

З цим святом, друзі,

Ми вам дуже вдячні,

Нам без вас вже не можна!

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Хай береже тебе доля,

Життя шлях хай буде чистим.

Вітаю я тебе

Нині з Днем всіх програмістів!

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З днем програміста!

В день програміста

бажаю тобі

Совісті чистої,

Успіху в боротьбі,

нових проектів

І нових програм!

Твій інтелект -

Справжній сезам!

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Найгеніальнішого програміста вітаємо,

Нових відкриттів і перемог бажаємо,

Нехай буде світлою дорога завжди,

Посидючість, наполегливість хай допомагають.

Здоров'я міцного тобі бажаємо,

Нехай вірус знищить всі негоди,

Нехай життя завжди радує тебе,

Нехай доля дарує нагороди.

Картинки вітання з Днем програміста: українською мовою

Картинки з Днем програміста / Фото: ТСН.ua

Картинки з Днем програміста / Фото: ТСН.ua

Картинки з Днем програміста / Фото: ТСН.ua

Картинки з Днем програміста / Фото: ТСН.ua