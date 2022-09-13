Привітання з Днем програміста 2022: картинки українською, проза і вірші

День програміста є офіційно невизначеним святом, однай його святкують в багатьох країнах світу. ТСН.ua підібрав для вас привітання з Днем програміста у прозі, віршах та картинках.
Вітання з Днем програміста у прозі
Вітаю з Днем програміста! Бажаю, щоб робочий код в твоєму житті був злагодженим і точним, любов була захищена надійним паролем, а компіляторами долі були здоров'я, успіх і благополуччя.
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Сьогодні 256-й день року – День програміста! Вітаю усіх хто вважає себе програмістом, навіть якщо Вашою єдиною програмою була "Hello, World!" :)
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Вітаю з професійним святом – Днем програміста! Це свято ділить людство на такі 10 категорії: тих, що розуміють двійкову систему числення, і тих, що ні :)
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Шановний програмісте! У 256-й день року бажаю тобі здійснення всіх заповітних мрій. Нехай найближчим часом ти напишеш видатну програму, яка прославить твоє ім'я, а твоя фахова майстерність та клас піднімуться на якісно новий рівень. Також бажаю, щоб у твоєму житті тебе завжди супроводжував тверезий аналітичний розум, залізна воля до перемоги та невтомне прагнення до самовдосконалення.
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Поздоровляю усіх колег з професійним святом – Днем програміста! Бажаю вам, щоб у ваших програмах було поменше помилок (особливо логічних), щоб робота була вам у радість, а у ваших сім'ях завжди було тепло та затишок. Нехай непростий шлях програміста буде вам у кайф, а всі життєві труднощі вас обминають.
Прикольні привітання з Днем програміста у віршах
Ти по життю оптиміст.
Знаєш, як і що виправити.
Ти великий програміст,
І тебе я вітаю.
Хай все ладнається завжди,
І програми не підводять,
Не горять нехай дроти,
І взагалі – не буде горя.
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У століття високих технологій
Без нього не обійтися,
Програмісти щодня
Легше роблять нам життя!
Ми хочемо вас привітати
З цим святом, друзі,
Ми вам дуже вдячні,
Нам без вас вже не можна!
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Хай береже тебе доля,
Життя шлях хай буде чистим.
Вітаю я тебе
Нині з Днем всіх програмістів!
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З днем програміста!
В день програміста
бажаю тобі
Совісті чистої,
Успіху в боротьбі,
нових проектів
І нових програм!
Твій інтелект -
Справжній сезам!
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Найгеніальнішого програміста вітаємо,
Нових відкриттів і перемог бажаємо,
Нехай буде світлою дорога завжди,
Посидючість, наполегливість хай допомагають.
Здоров'я міцного тобі бажаємо,
Нехай вірус знищить всі негоди,
Нехай життя завжди радує тебе,
Нехай доля дарує нагороди.