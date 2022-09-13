Поздравления с Днем программиста 2022: картинки на украинском, проза и стихи

День программиста является официально неопределенным праздником, одним его празднуют во многих странах мира. ТСН.ua подобрал для вас поздравления с Днем программиста в прозе, стихах и картинках.

Поздравление с Днем программиста в прозе

Поздравляю с Днем программиста! Желаю, чтобы рабочий код в твоей жизни был слажен и точен, любовь была защищена надежным паролем, а компиляторами судьбы были здоровье, успех и благополучие.

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Сегодня 256-й день года – День программиста! Поздравляю всех, кто считает себя программистом, даже если Вашей единственной программой была "Hello, World!" :)

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Поздравляю с профессиональным праздником – Днем программиста! Этот праздник делит человечество на следующие 10 категории: понимающих двоичную систему счисления и тех, что нет :)

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Уважаемый программист! В 256-й день года желаю тебе исполнения всех заветных мечтаний. Пусть в ближайшее время ты напишешь выдающуюся программу, которая прославит твое имя, а твое профессиональное мастерство и класс поднимутся на качественно новый уровень. Желаю, чтобы в твоей жизни тебя всегда сопровождал трезвый аналитический ум, железная воля к победе и неутомимое стремление к самосовершенствованию.

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Поздравляю всех коллег с профессиональным праздником – Днем программиста! Желаю вам, чтобы в ваших программах было поменьше ошибок (особенно логических), чтобы работа была вам в радость, а в ваших семьях всегда было тепло и уют. Пусть непростой путь программиста будет вам в кайф, а все жизненные затруднения вас обходят.

Прикольные поздравления с Днем программиста в стихах

Хакер, юзер, программист —

За компьютером артист!

Выдает лихие вещи,

Не поймешь его, хоть тресни!

Он с программами на ты —

От «каспера» до «винды».

Что с процессором случится —

Каждый в гости к нему мчится.

Он решит любой вопрос,

Гениальный мега-мозг!

***

Желаю, чтоб в карьере программиста

Тебя всегда огромный ждал успех,

Чтоб ты писал программы очень быстро,

И был умней, талантливее всех!



Пускай не будет скучною работа,

Желаю много ярких будних дней,

А также лишь хорошего дохода,

Чтоб все мечты сбывались поскорей!

***

Пусть несёт День программиста

Счастье, нежность и добро,

Пусть растут доходы быстро,

На душе будет тепло!



И успеха алгоритмы

Пусть поддержат на пути,

Будет жизнь весёлой, длинной,

И ждёт радость впереди!

***

Пусть несёт День программиста

Больше радостных побед,

Интернет пусть будет быстрым

На ближайшие сто лет.



И в профессии успехи

Никогда не подведут,

Осенит судьба со смехом

Морем радостных минут!

***

Программист, пришел твой день!

Оторвись от кода.

Знаешь, нам прочесть не лень

Для тебя и оду.

Развивайся и учись,

А ведь это круто.

Воплощай идеи в жизнь,

Одобряем труд твой.

Кнопку «грусть» не нажимай,

Радуйся, стремись, дерзай,

Умей вдаль смотреть, мечтай!

Картинки поздравления с Днем программиста: на украинском языке

Картинки с Днем программиста / Фото: ТСН.ua

Картинки с Днем программиста / Фото: ТСН.ua

Картинки с Днем программиста / Фото: ТСН.ua

Картинки с Днем программиста / Фото: ТСН.ua