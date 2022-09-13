Поздравления с Днем программиста 2022: картинки на украинском, проза и стихи

День программиста является официально неопределенным праздником, одним его празднуют во многих странах мира. ТСН.ua подобрал для вас поздравления с Днем программиста в прозе, стихах и картинках.
Поздравление с Днем программиста в прозе
Поздравляю с Днем программиста! Желаю, чтобы рабочий код в твоей жизни был слажен и точен, любовь была защищена надежным паролем, а компиляторами судьбы были здоровье, успех и благополучие.
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Сегодня 256-й день года – День программиста! Поздравляю всех, кто считает себя программистом, даже если Вашей единственной программой была "Hello, World!" :)
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Поздравляю с профессиональным праздником – Днем программиста! Этот праздник делит человечество на следующие 10 категории: понимающих двоичную систему счисления и тех, что нет :)
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Уважаемый программист! В 256-й день года желаю тебе исполнения всех заветных мечтаний. Пусть в ближайшее время ты напишешь выдающуюся программу, которая прославит твое имя, а твое профессиональное мастерство и класс поднимутся на качественно новый уровень. Желаю, чтобы в твоей жизни тебя всегда сопровождал трезвый аналитический ум, железная воля к победе и неутомимое стремление к самосовершенствованию.
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Поздравляю всех коллег с профессиональным праздником – Днем программиста! Желаю вам, чтобы в ваших программах было поменьше ошибок (особенно логических), чтобы работа была вам в радость, а в ваших семьях всегда было тепло и уют. Пусть непростой путь программиста будет вам в кайф, а все жизненные затруднения вас обходят.
Прикольные поздравления с Днем программиста в стихах
Хакер, юзер, программист —
За компьютером артист!
Выдает лихие вещи,
Не поймешь его, хоть тресни!
Он с программами на ты —
От «каспера» до «винды».
Что с процессором случится —
Каждый в гости к нему мчится.
Он решит любой вопрос,
Гениальный мега-мозг!
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Желаю, чтоб в карьере программиста
Тебя всегда огромный ждал успех,
Чтоб ты писал программы очень быстро,
И был умней, талантливее всех!
Пускай не будет скучною работа,
Желаю много ярких будних дней,
А также лишь хорошего дохода,
Чтоб все мечты сбывались поскорей!
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Пусть несёт День программиста
Счастье, нежность и добро,
Пусть растут доходы быстро,
На душе будет тепло!
И успеха алгоритмы
Пусть поддержат на пути,
Будет жизнь весёлой, длинной,
И ждёт радость впереди!
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Пусть несёт День программиста
Больше радостных побед,
Интернет пусть будет быстрым
На ближайшие сто лет.
И в профессии успехи
Никогда не подведут,
Осенит судьба со смехом
Морем радостных минут!
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Программист, пришел твой день!
Оторвись от кода.
Знаешь, нам прочесть не лень
Для тебя и оду.
Развивайся и учись,
А ведь это круто.
Воплощай идеи в жизнь,
Одобряем труд твой.
Кнопку «грусть» не нажимай,
Радуйся, стремись, дерзай,
Умей вдаль смотреть, мечтай!