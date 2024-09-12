Вибори президента США: хто лідирує після дебатів — опитування

Навіть виборці, які є симпатиками республіканців, визнали слабкість Трампа на минулих дебатах.

Після проведених 10 вересня теледебатів перед виборами президента США кандидатка від Демократичної партії Камала Гарріс випередила представника Республіканської партії Дональда Трампа на 5 балів.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на результати дводенного опитування, яке завершилося 12 вересня.

За її перемогу на президентських виборах 5 листопада віддали голоси 47% опитаних, а 42% впевнені у перемозі Трампа.

Серед виборців, які сказали, що принаймні щось чули про дебати у вівторок, 53% сказали, що перемогла на дебатах Гарріс, а 24% сказали, що переміг Трамп.

Приблизно 52% виборців, знайомих з дебатами, сказали, що Гарріс “справляла враження високої моральної чесності”, порівняно з 29%, які сказали те саме про Трампа.

Характерно, що навіть виборці, які є симпатиками республіканців, визнали слабкість Трампа на минулих дебатах. Лише близько 53% виборців-республіканців у опитуванні сказали, що Трамп переміг у дебатах, порівняно з 91% демократів, які сказали, що перемогла Гарріс. Серед республіканців 31% сказали, що ніхто не виграв, а 14% визнали, що Гарріс перемогла Трампа.

Виборці загалом дали Гарріс кращі оцінки, ніж Трампу, щодо її поведінки. Відповідаючи на запитання, хто з них виявився більш гідним, 56% людей, знайомих із дискусією, вибрали Гарріс, порівняно з 24%, які обрали Трампа.

49% опитаних сказали, що Гарріс “здавалася людиною, яка вислухає мене і зрозуміє мої занепокоєння”, у порівнянні з 18%, які бачать Трампа таким чином.

В опитуванні взяли участь 1690 дорослих американців по всій країні, включаючи 1405 зареєстрованих виборців. Похибка для зареєстрованих виборців становила близько трьох відсоткових пунктів.

Нагадаємо, незадовго до дебатів загальнонаціональне опитування, яке 3-6 вересня провели газета The New York Times та Сієнський коледж, засвідчило, що підтримку Трампу висловили 48% виборців, в той час як за Гарріс готові проголосувати 47%.

Гарріс vs Трамп: найгостріші дебати США!

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