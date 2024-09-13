В Одессе ночью раздались взрывы

В Одессе в ночь на 13 сентября прозвучала серия взрывов после объявления воздушной тревоги из — за угрозы беспилотников.

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Об этом сообщает Думская.

В сообщении указывается, что силы противовоздушной обороны работают по враждебным БПЛА.

В свою очередь глава военной администрации Одесской области Олег Кипер призвал местных жителей находиться в безопасных местах.

"Одесса и район, будьте в укрытиях! Враг атакует ударными беспилотниками!" – говорится в сообщении.

Перед взрывами Воздушные силы и мониторинговые каналы сообщали, что в направлении города движется несколько групп вражеских беспилотников из акватории Черного моря.

Напомним, ранее сообщалось, что Минэнерго отреагировало на "Шахед" возле Хмельницкой атомной станции.

Кроме того, мы ранее информировали, что Россия непрерывно терроризирует Киев "Шахедами".

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