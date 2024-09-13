Трамп заявив, що він більше не буде брати участь у дебатах з Гарріс

В свою чергу Камала Гарріс заявила про необхідність провести ще одну дискусію з Трампом.

Кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що він більше не буде проводити дебати з Камалою Гарріс, оскільки він вважає, що "виграв попередні".

Про це Трамп написав у своїй соціальній мережі Truth Social, інформує The Hill.

Він заявив, що йому не треба проводити нові дебати, оскільки він виграв і не потребує реваншу, як боксер.

"Коли боксер програє бій, перші слова, які можна почути з його вуст: "Я хочу реваншу", - написав Трамп.

Крім того, він заявив, що його опонентка Камала Гарріс нібито відмовляється від проведення дебатів на каналі Fox News.

"Вона відмовляється з’являтися на дебатах на (телеканалі – ред.) Fox та не хоче виступати на NBC і CBS. Камала повинна зосередитися на тому, що вона мала робити впродовж останніх майже чотирьох років. Третіх дебатів не буде!" - наголосив Трамп.

В свою чергу Камала Гарріс на мітингу у Північній Кароліні заявила, що хоче провести ще одні дебати з Трампом.

"Я вважаю, що ми зобов’язані перед виборцям провести ще одну дискусію", - наголосила віцепрезидентка.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Трамп похвалив себе за дебати з Гарріс.

Крім того, ми раніше інформували, що Після проведених 10 вересня теледебатів перед виборами президента США кандидатка Камала Гарріс наростила відрив від свого опонента Дональда Трампа.

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