"Путін вас зʼїсть": Гарріс та Трамп під час дебатів посперечались через Україну

У США відбулись дебати між кандидатами у президенти від демократів та республіканців.

Кандидати у президенти Сполучених Штатів Камала Гарріс та Дональд Трамп вступили у суперечку в питанні щодо російської агресії проти України.

Дебати між кандидатами відбулися на американському каналі ABCnews.

Дональд Трамп заявив, що він товаришує з російським диктатором Путіним та зможе домовитись про швидке завершення війни в Україні, якщо буле обраний президентом Сполучених Штатів. Він розкритикував президента Джо Байдена, що той жодного разу не подзвонив диктатору Путіну після початку повномасштабного вторгнення до України.

Також Трамп уникнув відповіді на питання про необхідність перемоги України. На питання ведучого про те, чи вважає Трамп, що в інтересах США перемога України, Трамп відповів, що "в інтересах США закінчення війни".

В свою чергу Камала Гарріс розкритикувала Трампа за те, шо він намагається дружити та домовлятися з диктаторами. Вона заявила, шо якби Трамп був би зараз президентом, то диктатор Путін "вже сидів би у Києві та планував би напад на Польщу".

Крім того, вона заявила, що Трамп даремно вважає, що зможе домовитися з диктаторами накшталт Путіна.

"Ви думаєте, що можете домовитися з диктатором, але він з'їсть вас на обід", - заявила Гарріс.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Трамп образився на Путіна і висунув версію, чому той "підтримує" Гарріс.

Крім того, ми раніше інформували, що Трамп назвав спосіб, у який він закінчить війну в Україні.

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