Астрологічний прогноз на 11 вересня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: один із найскладніших днів місячного місяця, коли на перший план виходить «тіньова» сторона людської натури, тому, незважаючи на розпал робочого тижня, необхідно мінімізувати спілкування з оточуючими, включаючи найближчих людей.

Символ дня: Нетопір.

Стихія дня: Вогонь.

Щасливий колір дня: всі варіації коричневого.

Щасливі камені дня: чорні перли, олександрит, серпентин.

За яку частину тіла відповідає: грудний відділ — перш за все, серце.

Хвороби дня: велика ймовірність харчових отруєнь, міжреберної невралгії та серцево-судинних недуг.

Харчування дня: необхідно відмовитися від грибів, м'яса та алкогольних напоїв та включити до раціону соки та трав'яні відвари.

Стрижка дня: від стрижки потрібно відмовитись.

Дачні роботи дня: можна обробляти землю, обрізати плодові дерева та чагарники.

Магія та містика дня: ворожіння може внести в життя негатив, тому від нього сьогодні краще відмовитись.

Сни дня: сни нинішньої ночі не більше, ніж кіно – корисної інформації вони не несуть.

Табу дня: якщо немає можливості повністю відмовитись від спілкування, потрібно хоча б максимально скоротити його.

Цитата дня: «Великі таємниці нашого буття ще тільки розгадати, навіть смерть може виявитися не кінцем»(Микола Тесла).

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