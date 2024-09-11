Астрологический прогноз на 11 сентября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: один из самых сложных дней лунного месяца, когда на первый план выходит "теневая" сторона человеческой натуры, поэтому, несмотря на разгар рабочей недели, необходимо минимизировать общение с окружающими, включая самых близких людей.

Символ дня: нетопырь.

Стихия дня: Огонь.

Счастливый цвет дня: все вариации коричневого.

Счастливые камни дня: черный жемчуг, александрит, серпентин.

За какую часть тела отвечает: грудной отдел – прежде всего сердце.

Болезни дня: велика вероятность пищевых отравлений, межреберной невралгии и сердечно-сосудистых недугов.

Питание дня: необходимо отказаться от грибов, мяса и алкогольных напитков и включить в рацион соки и травяные отвары.

Стрижка дня: от стрижки нужно отказаться.

Дачные работы дня: можно обрабатывать землю, обрезать плодовые деревья и кустарники.

Магия и мистика дня: гадание может привнести в жизнь негатив, поэтому от него сегодня лучше отказаться.

Сны дня: сны нынешней ночи не более чем кино – полезной информации они не несут.

Табу дня: если нет возможности полностью отказаться от общения, нужно хотя бы максимально сократить его.

Цитата дня: "Великие тайны нашего бытия еще только предстоит разгадать, даже смерть может оказаться не концом" (Никола Тесла).

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