Астрологический прогноз на 11 сентября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: один из самых сложных дней лунного месяца, когда на первый план выходит "теневая" сторона человеческой натуры, поэтому, несмотря на разгар рабочей недели, необходимо минимизировать общение с окружающими, включая самых близких людей.
Символ дня: нетопырь.
Стихия дня: Огонь.
Счастливый цвет дня: все вариации коричневого.
Счастливые камни дня: черный жемчуг, александрит, серпентин.
За какую часть тела отвечает: грудной отдел – прежде всего сердце.
Болезни дня: велика вероятность пищевых отравлений, межреберной невралгии и сердечно-сосудистых недугов.
Питание дня: необходимо отказаться от грибов, мяса и алкогольных напитков и включить в рацион соки и травяные отвары.
Стрижка дня: от стрижки нужно отказаться.
Дачные работы дня: можно обрабатывать землю, обрезать плодовые деревья и кустарники.
Магия и мистика дня: гадание может привнести в жизнь негатив, поэтому от него сегодня лучше отказаться.
Сны дня: сны нынешней ночи не более чем кино – полезной информации они не несут.
Табу дня: если нет возможности полностью отказаться от общения, нужно хотя бы максимально сократить его.
Цитата дня: "Великие тайны нашего бытия еще только предстоит разгадать, даже смерть может оказаться не концом" (Никола Тесла).
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