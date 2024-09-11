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Астрологический прогноз на 11 сентября

Астрологический прогноз на 11 сентября

Нетопырь - символ дня / Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: один из самых сложных дней лунного месяца, когда на первый план выходит "теневая" сторона человеческой натуры, поэтому, несмотря на разгар рабочей недели, необходимо минимизировать общение с окружающими, включая самых близких людей. 

Символ дня: нетопырь. 

Стихия дня: Огонь. 

Счастливый цвет дня: все вариации коричневого. 

Счастливые камни дня: черный жемчуг, александрит, серпентин.

За какую часть тела отвечает: грудной отдел – прежде всего сердце. 

Болезни дня: велика вероятность пищевых отравлений, межреберной невралгии и сердечно-сосудистых недугов. 

Питание дня: необходимо отказаться от грибов, мяса и алкогольных напитков и включить в рацион соки и травяные отвары. 

Стрижка дня: от стрижки нужно отказаться. 

Дачные работы дня: можно обрабатывать землю, обрезать плодовые деревья и кустарники. 

Магия и мистика дня: гадание может привнести в жизнь негатив, поэтому от него сегодня лучше отказаться. 

Сны дня: сны нынешней ночи не более чем кинополезной информации они не несут. 

Табу дня: если нет возможности полностью отказаться от общения, нужно хотя бы максимально сократить его. 

Цитата дня: "Великие тайны нашего бытия еще только предстоит разгадать, даже смерть может оказаться не концом" (Никола Тесла). 

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