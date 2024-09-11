В Сумской области раздался 181 взрыв

За прошедшие сутки захватчики совершили 66 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.

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Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

Зафиксирован 181 взрыв. Обстрелы потерпели Великописаревская, Хотинская, Краснопольская, Эсманьская, Белопольская, Шалыгинская, Глуховская Березовская, Путивльская, Речковская, Дружбовская общины.

Хотинская община: враг нанес удар КАБ (2 взрыва).

Речковское общество: удар КАБ (1 взрыв).

Белопольское общество: враг совершил минометный обстрел (10 взрывов) и ударил КАБ (5 взрывов).

Эсманьская община: россияне вели обстрел из РСЗО (5 взрывов), артиллерии (6 взрывов), миномета (22 взрыва), также совершили удары КАБ (2 взрыва) и FPV-дронами (13 взрывов).

Краснопольское общество: враг вел минометный обстрел (9 взрывов), артиллерийский (13 взрывов), совершил атаку FPV-дроном (10 взрывов) и сбросы с БПЛА взрывных устройств (2 взрыва).

Шалыгинская община: минометный обстрел (6 взрывов).

Великописаревское общество: удар FPV-дроном (11 взрывов), минометный обстрел (6 взрывов), гранатометный обстрел (4 взрыва), сброс с БПЛА взрывных устройств (4 взрыва), удар КАБ (1 взрыв).

Березовская община: удар КАБ (2 взрыва).

Глуховское общество: россияне осуществили пуск КАБ (3 взрыва).

Дружбовская община: враг нанес удар дроном FPV (15 взрывов), избивал из артиллерии (8 взрывов).

Путивльская община: минометный обстрел (2 взрыва).

Напомним, ранее сообщалось, что враг обстрелял шахту в Донецкой области, а в результате чего пострадал человек.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Херсонской области в результате ударов российской армии ранены 11 человек.

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