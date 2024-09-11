На Сумщині пролунало 181 вибух

Ворог продовжує обстрілювати Сумщину.
Протягом минулої доби загарбники здійснили 66 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.
Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація.
Зафіксовано 181 вибух. Обстрілів зазнали Великописарівська, Хотінська, Краснопільська, Есманьська, Білопільська, Шалигинська, Глухівська Березівська, Путивльська, Річківська, Дружбівська громади.
- Хотінська громада: ворог здійснив удар КАБ (2 вибухи).
- Річківська громада: удар КАБ (1 вибух).
- Білопільська громада: ворог здійснив мінометний обстріл (10 вибухів) та вдарив КАБ (5 вибухів).
- Есманьська громада: росіяни вели обстріл з РСЗВ (5 вибухів), артилерії (6 вибухів), міномета (22 вибухи), також здійснили удари КАБ (2 вибухи) й FPV-дронами (13 вибухів).
- Краснопільська громада: ворог вів мінометний обстріл (9 вибухів), артилерійський (13 вибухів), здійснив атаку FPV-дроном (10 вибухів) та скиди з БПЛА вибухових пристроїв (2 вибухи).
- Шалигинська громада: мінометний обстріл (6 вибухів).
- Великописарівська громада: удар FPV-дроном (11 вибухів), мінометний обстріл (6 вибухів), гранатометний обстріл (4 вибухи), скидання з БПЛА вибухових пристроїв (4 вибухи), удар КАБ (1 вибух).
- Березівська громада: удар КАБ (2 вибухи).
- Глухівська громада: росіяни здійснили пуск КАБ (3 вибухи).
- Дружбівська громада: ворог здійснив удар дроном FPV (15 вибухів), бив з артилерії (8 вибухів).
- Путивльська громада: мінометний обстріл (2 вибухи).
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ворог обстріляв шахту на Донеччині, а результаті чого постраждала людина.
Крім того, ми раніше інформували, що на Херсонщині внаслідок ударів російської армії поранені 11 осіб.
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