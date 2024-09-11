На Сумщині пролунало 181 вибух

Протягом минулої доби загарбники здійснили 66 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

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Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація.

Зафіксовано 181 вибух. Обстрілів зазнали Великописарівська, Хотінська, Краснопільська, Есманьська, Білопільська, Шалигинська, Глухівська Березівська, Путивльська, Річківська, Дружбівська громади.

Хотінська громада: ворог здійснив удар КАБ (2 вибухи).

Річківська громада: удар КАБ (1 вибух).

Білопільська громада: ворог здійснив мінометний обстріл (10 вибухів) та вдарив КАБ (5 вибухів).

Есманьська громада: росіяни вели обстріл з РСЗВ (5 вибухів), артилерії (6 вибухів), міномета (22 вибухи), також здійснили удари КАБ (2 вибухи) й FPV-дронами (13 вибухів).

Краснопільська громада: ворог вів мінометний обстріл (9 вибухів), артилерійський (13 вибухів), здійснив атаку FPV-дроном (10 вибухів) та скиди з БПЛА вибухових пристроїв (2 вибухи).

Шалигинська громада: мінометний обстріл (6 вибухів).

Великописарівська громада: удар FPV-дроном (11 вибухів), мінометний обстріл (6 вибухів), гранатометний обстріл (4 вибухи), скидання з БПЛА вибухових пристроїв (4 вибухи), удар КАБ (1 вибух).

Березівська громада: удар КАБ (2 вибухи).

Глухівська громада: росіяни здійснили пуск КАБ (3 вибухи).

Дружбівська громада: ворог здійснив удар дроном FPV (15 вибухів), бив з артилерії (8 вибухів).

Путивльська громада: мінометний обстріл (2 вибухи).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ворог обстріляв шахту на Донеччині, а результаті чого постраждала людина.

Крім того, ми раніше інформували, що на Херсонщині внаслідок ударів російської армії поранені 11 осіб.

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