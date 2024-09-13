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Премʼєр Британії відповів на нові погрози Путіна

Премʼєр Британії відповів на нові погрози Путіна

Кір Стармер відповів на погрози Путіна

Він зазначив, що Велика Британія не шукає конфлікту з РФ.

Премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер відповів на нові погрози диктатор Путіна.

Про це пише The Guardian.

Під час дороги до Вашингтона британський премʼєр прокоментував слова російського диктатора про війну з НАТО, заявивши, що саме РФ почала війну проти України, а Київ має повне право захищатись від агресора.

“Путін розпочав війну в Україні і може закінчити її в будь-який час”, – сказав Стармер.

Він зазначив, що Велика Британія не шукає конфлікту з РФ.

“Ми не шукаємо ніякого конфлікту з Росією, у нас немає таких намірів. Цей конфлікт почала саме Росія. Росія незаконно вторглася в Україну. Росія може негайно припинити цей конфлікт. Україна має право на самооборону”, - зазначив Стармер.

Він додав, що Британія забезпечила "навчання та спроможності", щоб допомогти Україні відбити російське вторгнення і саме це буде предметом його переговорів з президентом Сполучених Штатів Джо Байденом.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що диктатор Путін зробив заяву щодо прямої участі країн НАТО у війні в Україні.

Крім того, ми раніше інформували, за якої умови США можуть дозволити бити ракетами по РФ.

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