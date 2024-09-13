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Премьер Британии ответил на новые угрозы Путина

Премьер Британии ответил на новые угрозы Путина

Кир Стармер ответил на угрозы Путина

Он отметил, что Великобритания не ищет конфликт с РФ.

Премьер-министрВеликобритании Кир Стармер ответил на новые угрозы диктатору Путину.

Об этом пишет The Guardian.

На дороге в Вашингтон британский премьер прокомментировал слова российского диктатора о войне с НАТО, заявив, что именно РФ начала войну против Украины, а Киев имеет полное право защищаться от агрессора.

"Путин начал войну в Украине и может закончить ее в любое время", – сказал Стармер.

Он отметил, что Великобритания не ищет конфликта с РФ.

“Мы не ищем никакого конфликта с Россией, у нас нет подобных намерений. Этот конфликт начала именно Россия. Россия незаконно вторглась в Украину Россия может немедленно прекратить конфликт. Украина имеет право на самооборону”, – отметил Стармер.

Он добавил, что Британия обеспечила "обучение и возможности", чтобы помочь Украине отразить российское вторжение и именно это будет предметом его переговоров с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом.

Напомним, ранее сообщалось, что диктатор Путин сделал заявление о прямом участии стран НАТО в войне в Украине.

Кроме того, мы ранее информировали, при каком условии США могут позволить бить ракетами по РФ.

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