Премьер Британии ответил на новые угрозы Путина

Он отметил, что Великобритания не ищет конфликт с РФ.
Премьер-министрВеликобритании Кир Стармер ответил на новые угрозы диктатору Путину.
Об этом пишет The Guardian.
На дороге в Вашингтон британский премьер прокомментировал слова российского диктатора о войне с НАТО, заявив, что именно РФ начала войну против Украины, а Киев имеет полное право защищаться от агрессора.
"Путин начал войну в Украине и может закончить ее в любое время", – сказал Стармер.
Он отметил, что Великобритания не ищет конфликта с РФ.
“Мы не ищем никакого конфликта с Россией, у нас нет подобных намерений. Этот конфликт начала именно Россия. Россия незаконно вторглась в Украину Россия может немедленно прекратить конфликт. Украина имеет право на самооборону”, – отметил Стармер.
Он добавил, что Британия обеспечила "обучение и возможности", чтобы помочь Украине отразить российское вторжение и именно это будет предметом его переговоров с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом.
Напомним, ранее сообщалось, что диктатор Путин сделал заявление о прямом участии стран НАТО в войне в Украине.
Кроме того, мы ранее информировали, при каком условии США могут позволить бить ракетами по РФ.
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