При каком условии США могут разрешить бить ракетами по РФ: эксперт дал ответ

США могут разрешить бить ракетами по РФ, если будет факт использования иранских ракет по Украине, отметил эксперт Юрий Романюк.

США могут разрешить бить ракетами по РФ, если будет факт использования иранских ракет по Украине.

Об этом рассказал в эфире КИЕВ24 эксперт международник, глава ОО "Украина в НАТО" Юрий Романюк.

Ранее государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен заявил, что Россия получила баллистические ракеты от Ирана. Вероятно, враг применит их против Украины в течение нескольких недель.

Напомним, сообщения о поставках иранских баллистических ракет России для использования в войне в Украине опубликовали несколько ведущих западных СМИ, в том числе WSJ и Bloomberg.

В администрации Байдена прокомментировали информацию о поставках иранских ракет России для ударов по Украине. Спикер Совета национальной безопасности Белого дома Шон Саветт заявил, что это приведет к "драматической эскалации".

В то же время, на фоне сообщений о возможной передаче баллистических ракет России Украина предупредила Иран о "разрушительных последствиях" для двусторонних отношений.

Иран передал России баллистику: Блинкен и Лемми срочно едут в Киев!

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