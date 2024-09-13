У Зеленского объяснили, зачем Турция хочет вступить в БРИКС

БРИКС не является политическим объединением, поэтому Турция может к нему присоединиться ради решения определенных экономических проблем.

Турция подала заявку на вступление в организацию БРИКС из-за того, что испытывает большие проблемы с собственной экономикой и ищет новые возможности за счет наращивания товарооборота с членами организации.

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Такое мнение в эфире высказал советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Мир все же не идеален, мир прагматичен. Не вижу ничего удивительного в поведении Турции. Она хочет получить то, что хочет получить, используя это время хаоса", — сказал Подоляк.

Он заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган будет принципиально поддерживать территориальную целостность Украины.

"Он и на Крымской платформе об этом говорил, независимо от того, что у Турции нарастание определенных экономических отношений с Россией. Экономика Турции переживает непростые времена, поэтому Турция ищет возможности подкрепить себя за счет, например, наращивания товарооборота с РФ", — пояснил советник. главы ОП.

В то же время, он подчеркнул, что БРИКС — это не политическое объединение.

"Это даже не такое объединение как ЕС. Это объединение для решения определенных экономических проблем. Поэтому это может спокойно употребляться — говорить о поддержке территориальной целостности и получать определенные дивиденды от БРИКС", — добавил Подоляк.

Напомним, ранее сообщалось, что канцлер Австрии хочет привлечь страны БРИКС для давления на Россию.

Кроме того, мы ранее информировали, что Аргентина отказалась от вступления в БРИКС.

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